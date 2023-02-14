Еще на одной улице Калуги отключат электричество

Как мы уже рассказывали, 15 февраля 10 улиц Калуги останутся без электричества. Чуть позже «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщила, что света не будет еще на одной улице.

Отключение с 9:00 до 16:00:

ул. Знаменская, 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 7.

Света не будет из-за ремонтных работ.

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