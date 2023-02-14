На 10 улицах Калуги отключат электричество 15 февраля
В среду, 15 февраля, в Калуге временно отключат электричество в домах на 10 улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 12:00:
- ул. 1-я Холмовая, 5-45, 6-34,
- ул. 2-я Холмовая, 2-58, 3-79,
- ул. 3-я Холмовая, 1-9, 29,
- ул. 1-я Ясеневая, 4,
- ул. 2-я Ясеневая, 5, 7, 9,
- ул. 3-я Ясеневая, 2, 3а,
- Тарусский проезд, 32,
- ул. Новождамировская, 1а,
- пер. 4-й Свободный, 1,
- СНТ «Березка».
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