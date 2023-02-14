На 10 улицах Калуги отключат электричество 15 февраля

В среду, 15 февраля, в Калуге временно отключат электричество в домах на 10 улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 12:00:

ул. 1-я Холмовая, 5-45, 6-34,

ул. 2-я Холмовая, 2-58, 3-79,

ул. 3-я Холмовая, 1-9, 29,

ул. 1-я Ясеневая, 4,

ул. 2-я Ясеневая, 5, 7, 9,

ул. 3-я Ясеневая, 2, 3а,

Тарусский проезд, 32,

ул. Новождамировская, 1а,

пер. 4-й Свободный, 1,

СНТ «Березка».

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