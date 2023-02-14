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На 10 улицах Калуги отключат электричество 15 февраля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2023 11:10 0 1486
На 10 улицах Калуги отключат электричество 15 февраля

В среду, 15 февраля, в Калуге временно отключат электричество в домах на 10 улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 12:00:

  • ул. 1-я Холмовая, 5-45, 6-34,
  • ул. 2-я Холмовая, 2-58, 3-79,
  • ул. 3-я Холмовая, 1-9, 29,
  • ул. 1-я Ясеневая, 4,
  • ул. 2-я Ясеневая, 5, 7, 9,
  • ул. 3-я Ясеневая, 2, 3а,
  • Тарусский проезд, 32,
  • ул. Новождамировская, 1а,
  • пер. 4-й Свободный, 1,
  • СНТ «Березка».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2023 11:10 0 1486
Тэги: недвижимость жкх электричество
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