Губернатор Калужской области жестко высказался об управляющих компаниях

В понедельник, 13 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша критически высказался о работе управляющих компаний.

- «Управляшкам»-вредителям не место в Калужской области, - заявил он. - Недавнюю аварию на теплотрассе на Правобережье Калуги, несмотря на ее серьезность, устранили за несколько часов. Оставалось только развоздушить систему и перезапустить тепло в дома. Но некоторые управляющие компании раскачивались больше суток. Люди мерзли, справедливо возмущались. У нас в регионе работает больше двухсот управляющих компаний. Зачем столько?

По словам Шапши, большинство жителей вовремя оплачивают коммунальные услуги, поэтому должны остаться только добросовестные компании, с техникой, специалистами, которые оказывают услуги жителям своевременно и качественно.

- Компании, которые не справляются, нужно привлекать к ответственности, - подчеркнул губернатор. - Они должны или исправиться, или перестать работать. Поручил городскому голове Дмитрию Денисову принять для этого все меры.

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