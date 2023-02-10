В Калуге опубликовали график подвоза воды в связи с массовым отключением

Как мы уже рассказывали, восточная часть Калуги 11 февраля останется без воды с 9:00 до 21:00. В пятницу министерство строительства и ЖКХ Калужской области опубликовало график подвоза воды местным жителям.

Ул. Маяковского, 55 (психбольница): 11:15-13:00, 16:15-18:00,

Ул. Маяковского, 35 (дом престарелых): 10:00-11:00, 15:00-16:00,

Ул. Клюквина, 3: 13:30-14:30,

Грабцевское шоссе, 68-72: 18:30-19:30,

Солнечный бульвар, 20: 19:45-21:00,

Грабцевское шоссе, 115 (инфекционная больница): 9:30-21:00,

Ул. Нефтебаза, 4-6: 10:00-11:00,

Грабцевское шоссе, 85: 11:15-12:15,

Ул. Дубрава, 7: 12:30-13:30,

Ул. Взлетная: 14:00-15:00,

Ул. Аэропортовская, 13-14: 20:30-21:00,

Ул. Курсантов, 7: 17:30-18:30,

Ул. Автомобильная, 6: 16:00-17:00.

Село Воскресенское, при въезде: 19:00-20:00.

- Оперативную информацию о ходе и времени окончания работ можно уточнить в центрально-диспетчерской службе водоканала: 211-112, 511-112 и 8-800-200-03-11, - заявили в министерстве.

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