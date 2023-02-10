В Калуге шесть домов остаются без отопления после ЧП на Правобережье

В Калуге продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии на улице Академической. Отопление дали ко всем домам, но из-за завоздушивания сетей батареи остаются холодными в шести домах.

Список адресов утром в пятницу опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.

Ул. 65 лет Победы, 20,

Ул. 65 лет Победы, 31, корпус 1,

Ул. Генерала Попова, 2, корпус 1/3,

Ул. Генерала Попова, 4 и 8,

Ул. Генерала Попова, 8,

Ул. Фомушина, 10а.

- Все управляющие компании отчитались, что тепло в дома пришло, - прокомментировал Денисов. - По шести адресам работы завершаются, там еще не везде устранены завоздушивания и были жалобы от жителей либо на отопление, либо на отсутствие горячей воды.

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