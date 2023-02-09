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В Калуге около 20 домов остается без отопления после аварии на Правобережье

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.02.2023 17:20 0 446
В Калуге около 20 домов остается без отопления после аварии на Правобережье

После коммунального ЧП на Правобережье Калуги без отопления все еще остается около 20 домов. Об этом вечером в четверг, 9 февраля, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Чтобы тепло дошло до каждой квартиры, управляющие компании должны провести перезапуск системы в домах, как это обычно бывает в начале отопительного сезона, - пояснил чиновник. - Часть УК с этой работой успешно справились – во многих домах уже тепло. На протяжении дня требуем от оставшихся управляющих компаний немедленно приступить к работам! Пока по двум десяткам адресов все еще есть жалобы от калужан на холодные батареи. Сотрудники УЖКХ и «Теплосети» отрабатывают каждый адрес, держим связь с управляющими компаниями. Работать будем до поздней ночи. До последнего отапливаемого дома. Никого из жителей в беде мы не оставим.

В частности, сообщается о холодных батареях из домов №2, №6, №8 кор.1, №10 по улице Фомушина, №2 кор. 4, №10 кор. 1, №18 кор. 2 по улице Генерала Попова, №2 по улице Туликова, №25, 31, 31 кор. 1, 35 по улице 65 лет Победы.

А вот школы и детские сады уже все отапливаются. В пятницу занятия там пройдут в обычном режиме.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.02.2023 17:20 0 446
Тэги: недвижимость жкх отопление
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