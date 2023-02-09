В Калуге началась замена лифтов в многоквартирных домах

В двух многоэтажках Калуги началась замена лифтов в рамках капремонта. Работы ведутся на улице Хрустальной, 10 и улице Кибальчича, 4, сообщили в четверг, 9 февраля, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Жителей этих домов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Всего за 2023 год в Калуге планируется заменить 56 лифтов в 18 домах.

С 2015 года по области поменяли 1003 лифта в 337 домах. На это потрачено 1,8 миллиарда рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.