На пяти улицах Калуги отключат электричество 10 февраля
В пятницу, 10 февраля, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 13:00:
- ул. Мелиораторов, 1-15, 8-16,
- ул. Секиотовская, 22а,
- пер. Секиотовский, 5-11.
Отключение с 13:00 до 16:00:
- ул. Зеленая, 2-28.
- ул. Мельничная, 1-55, 2-54.
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