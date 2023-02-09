На пяти улицах Калуги отключат электричество 10 февраля

В пятницу, 10 февраля, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 13:00:

ул. Мелиораторов, 1-15, 8-16,

ул. Секиотовская, 22а,

пер. Секиотовский, 5-11.

Отключение с 13:00 до 16:00:

ул. Зеленая, 2-28.

ул. Мельничная, 1-55, 2-54.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.