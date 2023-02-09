Прокуратура потребовала пересчитать платежи за горячую воду жителям Правобережья Калуги

Прокуратура Калужской области в четверг, 9 февраля, рассказала о результатах проверки, которая проводилась после ЧП на улице Академической, где накануне прорвало магистральную трубу с горячей водой.

Время устранения последствий аварии превысило восемь часов. Из-за этого были нарушены нормы. Прокуратура потребовала от «Калугатеплосети» пересчитать оплату за коммунальные услуги.

На должностное лицо завели административное дело по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

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