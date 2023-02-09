Массовое отключение воды пройдет в восточной части Калуги из-за аварийных работ 11 февраля

В субботу, 11 февраля, в Калуге запланировано массовое отключение холодной воды в восточной части города. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Воду отключат с 9:00 до 21:00:

Грабцево,

Бутырки,

Дубрава,

Нефтебаза,

Бушмановка,

Ждамирово,

Турынино,

906 база,

Воскресенский,

Горневская слобода,

Индустриальный парк «Грабцево»,

Ул. Аэропортовская,

Пер. Аэропортовский,

Ул. Взлетная,

Ул. Кукареки,

Ул. Новосельская,

Ул. Ольговка,

Ул. Сельская,

Ул. Литвиновская,

Ул. Прончищева,

Ул. Молодежная,

Ул. Клюквина,

Ул. Пригородная,

Ул. Моторная,

Ул. Платова,

Ул. Проезжая,

Ул. Новаторская,

Ул. Калужская,

Солнечный бульвар,

Ул. Болдина,

Ул. Спичечная,

Грабцевское шосее от дома №60 до дома 176а по четной стороне, от дома №39 до дома №115 – по нечетной стороне,

Ул. Постовалова,

Ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда).

В зону отключения попадут детские сады и школы, но по субботам они не работают. Также воды не будет в психиатрической больнице, доме-интернате для престарелых и инвалидов, детская поликлиника №4, технический колледж и инфекционная больница.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в водоканале.

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