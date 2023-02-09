Массовое отключение воды пройдет в восточной части Калуги из-за аварийных работ 11 февраля
В субботу, 11 февраля, в Калуге запланировано массовое отключение холодной воды в восточной части города. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Воду отключат с 9:00 до 21:00:
- Грабцево,
- Бутырки,
- Дубрава,
- Нефтебаза,
- Бушмановка,
- Ждамирово,
- Турынино,
- 906 база,
- Воскресенский,
- Горневская слобода,
- Индустриальный парк «Грабцево»,
- Ул. Аэропортовская,
- Пер. Аэропортовский,
- Ул. Взлетная,
- Ул. Кукареки,
- Ул. Новосельская,
- Ул. Ольговка,
- Ул. Сельская,
- Ул. Литвиновская,
- Ул. Прончищева,
- Ул. Молодежная,
- Ул. Клюквина,
- Ул. Пригородная,
- Ул. Моторная,
- Ул. Платова,
- Ул. Проезжая,
- Ул. Новаторская,
- Ул. Калужская,
- Солнечный бульвар,
- Ул. Болдина,
- Ул. Спичечная,
- Грабцевское шосее от дома №60 до дома 176а по четной стороне, от дома №39 до дома №115 – по нечетной стороне,
- Ул. Постовалова,
- Ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда).
В зону отключения попадут детские сады и школы, но по субботам они не работают. Также воды не будет в психиатрической больнице, доме-интернате для престарелых и инвалидов, детская поликлиника №4, технический колледж и инфекционная больница.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в водоканале.
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