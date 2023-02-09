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Массовое отключение воды пройдет в восточной части Калуги из-за аварийных работ 11 февраля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.02.2023 09:36 0 3020
Массовое отключение воды пройдет в восточной части Калуги из-за аварийных работ 11 февраля

В субботу, 11 февраля, в Калуге запланировано массовое отключение холодной воды в восточной части города. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Воду отключат с 9:00 до 21:00:

  • Грабцево,
  • Бутырки,
  • Дубрава,
  • Нефтебаза,
  • Бушмановка,
  • Ждамирово,
  • Турынино,
  • 906 база,
  • Воскресенский,
  • Горневская слобода,
  • Индустриальный парк «Грабцево»,
  • Ул. Аэропортовская,
  • Пер. Аэропортовский,
  • Ул. Взлетная,
  • Ул. Кукареки,
  • Ул. Новосельская,
  • Ул. Ольговка,
  • Ул. Сельская,
  • Ул. Литвиновская,
  • Ул. Прончищева,
  • Ул. Молодежная,
  • Ул. Клюквина,
  • Ул. Пригородная,
  • Ул. Моторная,
  • Ул. Платова,
  • Ул. Проезжая,
  • Ул. Новаторская,
  • Ул. Калужская,
  • Солнечный бульвар,
  • Ул. Болдина,
  • Ул. Спичечная,
  • Грабцевское шосее от дома №60 до дома 176а по четной стороне, от дома №39 до дома №115 – по нечетной стороне,
  • Ул. Постовалова,
  • Ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда).

В зону отключения попадут детские сады и школы, но по субботам они не работают. Также воды не будет в психиатрической больнице, доме-интернате для престарелых и инвалидов, детская поликлиника №4, технический колледж и инфекционная больница.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в водоканале.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.02.2023 09:36 0 3020
Тэги: недвижимость жкх вода
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