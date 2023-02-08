Ремонт теплотрассы на Правом берегу затянется до ночи

На улице Академической в Калуге продолжаются аварийные работы на месте, где днем прорвало магистральную трубу с горячей водой.

Около девяти вечера городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что на работы потребуется еще несколько часов.

По его словам, ремонтные процесс осложняется техническими особенностями объекта.

В 22:00 министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин подтвердил, что отопление в квартиры 20 000 калужан собираются вернуть ночью.

- Для устранения аварийной ситуации потребуется еще порядка 2-3 часов, после чего начнется заполнение системы и запуск котельной, - пояснил Лежнин.

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