В Калуге начали устранять последствия прорыва трубы на Правобережье
Днем 8 февраля на улице Академической в Калуге прорвало трубу с горячей водой.
Затоплен перекресток улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда. Окрестности затянуло паром. После нашей публикации на ситуацию отреагировал городские чиновники.
- Произошел аварийный порыв на сетях теплоснабжения. Бригада уже на месте, занимается устранением аварии. По срокам завершения ремонта ответим дополнительно, - прокомментировали в городской управе.
- На Правом берегу произошла серьёзная коммунальная авария. Выезжаю на место. Подробности сообщу позже, - заявил в свою очередь городской голова Дмитрий Денисов.
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