В Калуге из-за прорыва трубы затопило улицу Генерала Попова

Днем в среду, 8 февраля, в Калуге затопило перекресток улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда.

- Пешеходы по щиколотку в воде и машины пузом плывут, - сообщили нам очевидцы.

Причиной этому стал прорыв трубы с горячей водой в районе дома №11 на улице Академической.

Окрестности затянуты паром. Из-за плотного облака местные жители даже вызвали МЧС, подумав, что где-то начался пожар.

Коммунальщики на место происшествия по состоянию на 14:00 еще не прибыли.

UPD. 93 дома остались без отопления.

Жители Правобережья вызвали МЧС, приняв пар за дым. Видео смотрите в нашем телеграме.

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