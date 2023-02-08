В Калуге волонтеры шьют одежду и белье для солдат

В Калуге волонтёры шьют одежду и бельё для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Возглавляет добровольческое ателье Марина Королькова. Депутаты поддержали начинание. При участии главы городского самоуправления Калуги Юрия Моисеева и зампредседателя Гордумы Сергея Павлова нашли помещение для раскройного цеха. Депутаты Заксобрания помогают с закупкой материалов и транспортом для доставки гуманитарной помощи в зону проведения СВО.

Волонтёры сотрудничают с госпиталем подшефного Первомайска – шьют пижамы и одеяла, контактируют с врачами на передовой. К движению «Калуга - Фронту» присоединяется все больше калужан, помогают транспортом, деньгами, приносят готовые вещи и продукты.

Юрий Моисеев и Александр Окунев навестили волонтёров, обсудили дальнейшие планы, узнали о первоочередных потребностях, поговорили о том, чем ещё можно помочь нашим ребятам на передовой.

- Свое движение они так и назвали - «Калуга - Фронту». С каждым днем к нему присоединяется все больше калужан, помогают транспортом, деньгами, приносят готовые вещи и продукты. Всё для победы, – прокомментировал Юрий Моисеев.

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