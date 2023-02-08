На четырех улицах Калуги отключат электричество 9 февраля

В четверг, 9 февраля, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с опиловкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 12:00:

ул. Шахтеров, 6-12, 11/23, 16/22, 17,

ул. Врубовая, 14, 22,

пер. Врубовой, 19/12,

пер. Тракторный, 18/21.

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