На четырех улицах Калуги отключат электричество 9 февраля
В четверг, 9 февраля, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с опиловкой деревьев, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 12:00:
- ул. Шахтеров, 6-12, 11/23, 16/22, 17,
- ул. Врубовая, 14, 22,
- пер. Врубовой, 19/12,
- пер. Тракторный, 18/21.
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