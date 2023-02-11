На пяти улицах Калуги отключат электричество

Во вторник, 14 февраля, в Калуге не будет электричества в жилых домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:00 до 17:00:

ул. Пролетарская, 40,

ул. Плеханова, 3, 5/1,

ул. Огарева, 3, 6,

ул. Рылеева, 6,

ул. Труда, 16.

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