На пяти улицах Калуги отключат электричество
Во вторник, 14 февраля, в Калуге не будет электричества в жилых домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Пролетарская, 40,
- ул. Плеханова, 3, 5/1,
- ул. Огарева, 3, 6,
- ул. Рылеева, 6,
- ул. Труда, 16.
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