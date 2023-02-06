Жители Калуги пожаловались на шумную котельную

В Калуге жители деревни Чижовка пожаловались на шум работающей котельной Правобережья. Об этом в понедельник, 6 февраля, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

- Замеры независимой лаборатории и результаты исследований показали, что звуки местной котельной находятся в пределах нормы, - пояснил чиновник. - Тем не менее, решил лично выехать на место, вживую оценить обстановку и пообщаться с жителями. Понятно, что полностью обеззвучить оборудование котельной невозможно. Договорились, что МУП «Калугатеплосеть» проработает варианты снижения уровня вибраций и шума.

Результаты работы по снижению уровня шума котельной он пообщеал контролировать лично.

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