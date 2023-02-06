В Калуге управляющая компания украла у жителей 18 миллионов рублей

В Калуге возбуждено уголовное дело о присвоении 18 миллионов рублей управляющей компанией. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, с декабря 2019 по октябрь 2021 года управляющая компания переводила поступившие от населения за услуги ЖКХ деньги по фиктивным договорам на банковский счет третьих лиц.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, - заявили в ведомстве.

Название управляющей компании на данный момент не называется.

Эта уголовная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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