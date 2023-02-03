В Калуге возобновилось строительство проблемного дома в Анненках

В Калуге возобновилось строительство 19-этажного жилого дома в микрорайоне Анненки. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Квартиры в нем будущие жильцы приобрели еще несколько лет назад, однако стройка встала, - прокомментировал чиновник. - Случай – схожий с предыдущими долгостроями. Подрядчик оказался недобросовестным. Но обязательства перед людьми выполнять придется. Вопрос взят на особый контроль губернатором и областной прокуратурой. На данный момент строительство малыми темпами уже возобновлено.

Денисов заявил, что подчиненным дал поручение помочь жильцам составить необходимую документацию для обращения в прокуратуру.

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