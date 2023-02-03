На двух улицах Калуги отключат электричество 7 февраля

Во вторник, 7 февраля, в Калуге отключат электричество в домах на двух улицах. Это связано с ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 13:30 до 17:00:

ул. 5-я Тарусская, 13, 19а-51а, 16а, 16б,

ул. 8-я Тарусская, 7, 28.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Калуге не будет электричества на четырех улицах.

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