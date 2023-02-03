В Калуге 900 семей остались без газа из-за переподключения магистрали

Утром в пятницу, 3 февраля, в Калуге начались работы по переподключению магистрального газопровода в районе поселка Северный. Из-за этого в 900 домах и квартирах временно отключили газ, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Список адресов мы публиковали здесь.

Работы обещают завершить к 22:00. Переврезка нужна, чтобы продолжить реконструкцию северного въезда в город.

Как рассказал Денисов, на объекте будут работать несколько бригад.

- Предстоит действительно масштабная работа, - прокомментировал чиновник. - Основная задача – провести переврезку газопровода максимально быстро и качественно. И оперативно вернуть газ по всем обозначенным выше адресам.

Денисов пообещал лично контролировать ситуацию, пока газ не вернется в каждый дом.

Связаться с коммунальщиками местным жителям можно по телефону (4842) 72-35-39.

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