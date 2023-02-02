Территории бывших заводов в Калуге застроят жильем

В Калуге в ближайшие годы планируется реализовать несколько крупных проектов по комплексному развитию территорий. Уже заключены четыре таких договора, сообщил в четверг, 2 февраля, городской голова Дмитрий Денисов.

Под застройку отдадут бывшие территории крупных промышленных предприятий.

На слайдах, которые опубликовал Денисов, в частности указано, что на территории бывшего комбината «Гигант» в районе улицы Болдина планируется построить 252 000 квадратных метров, на территории «Калугатрансмаша» у Сосновой рощи – 140 000 «квадратов».

- Последние годы мы делаем акцент на комплексном развитии территорий, - заявил Денисов. - Чтобы, приобретая квартиру, калужане получали не только место для проживания, но и детский сад, школу, спортивный центр, магазины рядом с домом.

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