На четырех улицах Калуги отключат электричество 6 февраля

В понедельник, 6 февраля, в Калуге дома на четырех улицах временно останутся без электричества. Свет отключат из-за проведения ремонтных работ, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:30 до 16:30:

ул. Пролетарская, 39, 40, 41,

ул. Плеханова, 3,

ул. Рылеева, 4,

ул. Труда, 14/2, 18/1.

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