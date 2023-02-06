На трех улицах Калуги отключат электричество 8 февраля

В среду, 8 февраля, в Калуге отключат электричество в домах на трех улицах. Это связано с ремонтом оборудования, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

пер. Тракторный, 2/40-16, 1-21, 22/16,

ул. Врубовая, 18/20, 18/39, 20/21, 31-43/20,

ул. Шахтеров, 26/22.

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