В Калуге выставили на торги квартиру должника на улице Московской

В Калуге квартиру должника в доме №31 на улице Московской выставили на торги. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

За жилье площадью 69,5 квадратного метра просят 2,625 миллиона рублей.

При этом квартира находится в ипотеке, на нее наложен запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные жильцы и долг по капремонту.

Аукцион пройдет в середине февраля.

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