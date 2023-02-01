Калуга Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
История Калуги Статьи

Северная часть Калуги останется без газа 3 февраля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2023 12:07 0 986
Северная часть Калуги останется без газа 3 февраля

В пятницу, 3 февраля, в Калуге не будет газа в северной части города. Как сообщили в администрации, это связано с переврезкой трубы высокого давления.

Всех жителей просят перекрыть газовые краны. Отключение запланировано с 9:00 до 22:00:

  • Ул. Светлая, 32 и административно-производственные помещения,
  • Канищево, улица Берестяная и переулок Берестяной,
  • Лихун,
  • Ильинка,
  • Жерело,
  • Петрово,
  • Григоровка,
  • Котельная в Жерело,
  • Котельная в Лихуне,
  • СНТ «Заря»,
  • СНТ «Тепличное»,
  • СНТ «Тепличный-2»,
  • СДТ «Снабженец».

Работы необходимо провести для продолжения реконструкции северного въезда в город.

- Напомню, что ранее дата переврезки была перенесена с морозов на более теплое время, а ближайшие дни как раз будет держаться нулевая температура, - прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов. - Ждать весны мы не можем, так как участок работ обводняемый и есть риск, что в оттепель будет очень сыро.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.02.2023 12:07 0 986
Тэги: недвижимость жкх газ
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
На Крещение в Калуге организуют 3 купели. А вы будете окунаться в прорубь? 
Всего проголосовало: 399
Новости партнеров
Организация похорон: как выбрать кладбище?
Почему в строительстве все переходят на опалубку с телескопическими стойками
ТОП лучших производителей инвалидных колясок с электроприводом

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru