Северная часть Калуги останется без газа 3 февраля

В пятницу, 3 февраля, в Калуге не будет газа в северной части города. Как сообщили в администрации, это связано с переврезкой трубы высокого давления.

Всех жителей просят перекрыть газовые краны. Отключение запланировано с 9:00 до 22:00:

Ул. Светлая, 32 и административно-производственные помещения,

Канищево, улица Берестяная и переулок Берестяной,

Лихун,

Ильинка,

Жерело,

Петрово,

Григоровка,

Котельная в Жерело,

Котельная в Лихуне,

СНТ «Заря»,

СНТ «Тепличное»,

СНТ «Тепличный-2»,

СДТ «Снабженец».

Работы необходимо провести для продолжения реконструкции северного въезда в город.

- Напомню, что ранее дата переврезки была перенесена с морозов на более теплое время, а ближайшие дни как раз будет держаться нулевая температура, - прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов. - Ждать весны мы не можем, так как участок работ обводняемый и есть риск, что в оттепель будет очень сыро.

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