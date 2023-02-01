Северная часть Калуги останется без газа 3 февраля
В пятницу, 3 февраля, в Калуге не будет газа в северной части города. Как сообщили в администрации, это связано с переврезкой трубы высокого давления.
Всех жителей просят перекрыть газовые краны. Отключение запланировано с 9:00 до 22:00:
- Ул. Светлая, 32 и административно-производственные помещения,
- Канищево, улица Берестяная и переулок Берестяной,
- Лихун,
- Ильинка,
- Жерело,
- Петрово,
- Григоровка,
- Котельная в Жерело,
- Котельная в Лихуне,
- СНТ «Заря»,
- СНТ «Тепличное»,
- СНТ «Тепличный-2»,
- СДТ «Снабженец».
Работы необходимо провести для продолжения реконструкции северного въезда в город.
- Напомню, что ранее дата переврезки была перенесена с морозов на более теплое время, а ближайшие дни как раз будет держаться нулевая температура, - прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов. - Ждать весны мы не можем, так как участок работ обводняемый и есть риск, что в оттепель будет очень сыро.
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