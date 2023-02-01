В Калужской области начался капремонт жилых домов

Сезон капитального ремонта 2023 года стартовал в Калужской области.

Как сообщил 1 февраля региональный министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин, работы уже ведутся в Калуге и Сухиничах.

В областном центре в доме №30 на улице Ленина монтируют новую систему электроснабжения. Всего электрику собираются поменять в семи домах.

В Сухиничах также на улице Ленина ремонтируют крыши домов №110 и №112.

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