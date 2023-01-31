На шести улицах Калуги отключат электричество 2 февраля

В четверг, 2 февраля, в Калуге отключат электричество на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:00 до 17:00:

ул. Мира, 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 8б,

ул. Пролетарская, 2а, 9, 12,

ул. Садовая, 1-15, 2-10,

пер. Северный, 1-6,

ул. Советская, 2-24, 9, 11, 13, 19,

пер. Советский, 1-15, 2-24.

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