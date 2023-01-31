На шести улицах Калуги отключат электричество 2 февраля
В четверг, 2 февраля, в Калуге отключат электричество на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Мира, 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 8б,
- ул. Пролетарская, 2а, 9, 12,
- ул. Садовая, 1-15, 2-10,
- пер. Северный, 1-6,
- ул. Советская, 2-24, 9, 11, 13, 19,
- пер. Советский, 1-15, 2-24.
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