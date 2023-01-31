В Калуге правобережный район останется без воды 3 февраля

В пятницу, 3 февраля, в Калуге из-за ремонтных работ могут возникнуть проблемы с водой в микрорайоне Кошелев. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

По информации коммунальщиков, будет наблюдаться пониженное давление либо полное отсутствие воды с 9:00 до 17:00.

Местным жителям обещают подвозить воду в бочках.

В зону отключения попадут два детских сада и школа №45.

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