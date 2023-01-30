В Калуге обманутые дольщики ждут свои квартиры с 2015 года

В Калуге дом №41 на улице Пригородной должны достроить до конца нынешнего года. Об этом в понедельник, 30 января, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Собственники ждут свои квартиры с 2015 года.

Возведение многоэтажки остановилось из-за финансовых проблем у застройщика.

- Ввод дома в эксплуатацию восстановит права 68 обманутых дольщиков, - заявил Лежнин.

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