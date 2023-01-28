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Житель Калуги отсудил у управляющей компании 90 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.01.2023 14:05 0 252
Житель Калуги отсудил у управляющей компании 90 тысяч рублей

В Калуге мужчина смог отсудить у управляющей компании ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» компенсацию после того, как его квартиру на пятом этаже панельного дома затопило из-за таяния снега на крыше. Подробности 28 января сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Инцидент произошел в январе прошлого года. Владелец квартиры потребовал от управляющей компании компенсировать по смете 167 857 рублей. Однако коммунальщики готовы были отдать только 72 778 рублей. Это калужанина не устроило, и он пошел в суд.

Экспертиза показала, что рыночная стоимость ремонта квартиры после залития составила 78 742 рубля. Также учлась цена подъема стройматериалов на пятый этаж – 1500 рублей. 

В итоге управляющую компанию обязали заплатить хозяину квартиры 80 242 рубля в качестве возмещения ущерба и 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Также коммунальщики заплатили штраф в размере 45 121 рубль. 

Апелляция управляющей компании не помогла, решение суда вступило в силу.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.01.2023 14:05 0 252
Тэги: недвижимость жкх
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