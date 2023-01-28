Пять улиц Калуги останутся без электричества 31 января

Из-за монтажа провода во вторник, 31 января, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

ул. Заводская, 3-13, 13а, 8,

ул. Калужская, 20-46, 27, 29, 31,

ул. Маяковского, 2/16-12/15, 3-5/15,

ул. Проезжая, 1-19, 4-12,

ул. Чапаева, 5-11/1.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.