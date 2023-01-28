Пять улиц Калуги останутся без электричества 31 января
Из-за монтажа провода во вторник, 31 января, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Заводская, 3-13, 13а, 8,
- ул. Калужская, 20-46, 27, 29, 31,
- ул. Маяковского, 2/16-12/15, 3-5/15,
- ул. Проезжая, 1-19, 4-12,
- ул. Чапаева, 5-11/1.
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