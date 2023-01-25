В Калуге сообщили о новых отключениях электричества
В четверг, 26 января. в Калуге запланированы отключения электричества, связанные с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно диспетчерской службе».
С 9:00 до 17:00 частично будет обесточена деревня Петрово.
С 9:00 до 16:00 отключат электричество в поселке Новый и деревне Березовка.
С 13:00 до 17:00 без света окажутся дома №2, №4, №6 и №8 на улице Аллейной.
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