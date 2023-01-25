В Калуге собираются расселить еще 57 аварийных домов
В Калуге запланировано расселение еще 57 аварийных домов, сообщил 24 января заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Шмарев.
Жильцам предоставят новые квартиры в рамках четвертого этапа программы по расселению калужан из аварийного жилья.
За 2022 год в Калуге потратили 353,5 миллиона рублей на расселение 30 домов. У застройщиков купили 137 квартир в строящихся домах. 25 семей получили деньги. По 18 семьям вопрос решается в судебном порядке.
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