В Калужской области муниципальное предприятие задолжало за газ 66 миллионов рублей

В Дзержинском районе муниципальное предприятие, которое занимается отоплением жилых домов, задолжала за газ 66 миллионов рублей. Об этом в среду, 25 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Из-за огромного долга газ могли отключить, что повлекло бы срыв отопительного сезона.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед поставщиком газа погасили.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.