На окраинах Калуги отключат электричество 26 января
В четверг, 26 января, на окраинах Калуги отключат электричество из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 10:00 до 13:00:
- Кукареки,
- Ольговка,
- Ул. Новосельская,
- СНТ Коралл.
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