На окраинах Калуги отключат электричество 26 января

В четверг, 26 января, на окраинах Калуги отключат электричество из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 10:00 до 13:00:

Кукареки,

Ольговка,

Ул. Новосельская,

СНТ Коралл.

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