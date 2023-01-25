Прорыв теплотрассы произошел в Людиново

Во вторник, 24 января, в микрорайоне Сукремль в Людиново произошел прорыв теплотрассы. Подробности об этом происшествии сообщил глава администрации Людиновского района Дмитрий Удалов.

По его словам, по этой дороге каждый день ездят мусоровозы, тяжелые машины продавили грунт, а укрепительные плиты повредили трубы.

Ремонтные работы завершились поздно вечером. В жилые дома и социальные объекты начали подавать тепло.

- Совместно с жителями обсудим возможность установки контейнерной площадки в другом удобном для них месте, - пообещал Дмитрий Удалов.

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