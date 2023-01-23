Пять улиц в центре Калуги останутся без электричества 24 января

Во вторник, 24 января, в центре Калуги из-за ремонтных работ отключат электричество в домах на пяти улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:30 до 17:00:

ул. Луначарского, 20, 22, 28, 30, 31, 32,

пер. Григоров, 7, 13-17, 12-18,

пер. Каракозова (полностью),

пер. Воскресенский, 12-32, 19-31,

пер. Старообрядческий (полностью).

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