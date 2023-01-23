В Калужской области город Козельск останется без воды 24 января

Во вторник, 24 января, весь город Козельск останется без холодной воды. Об этом сообщили в «Калугаоблводоканале».

Отключение запланировано с 11:00 до 13:00 для проведения аварийно-ремонтных работ.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - отметили коммунальщики.

Население Козельска – около 16 тысяч человек.

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