На Правом берегу Калуги отключат электричество 27 января
В пятницу, 27 января, часть Правобережья в Калуге останется без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 17:00:
- Шопино, в том числе котельная,
- Чижовка,
- Веснушки (котельная).
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