На Правом берегу Калуги отключат электричество 27 января

В пятницу, 27 января, часть Правобережья в Калуге останется без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 17:00:

Шопино, в том числе котельная,

Чижовка,

Веснушки (котельная).

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