Замена лифтов в многоэтажках Калуги начнется в феврале

В феврале в Калуге начнутся работы по замене лифтов в многоэтажных домах. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в Фонде капремонта.

Планируется заменить 57 лифтов. Ранее публиковался список домов.

Также в нынешнем году запланирован ремонт 111 крыш, 45 внутридомовых инженерных систем и 14 фасадов.

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