На окраинах Калуги отключат электричество 25 января

В среду, 25 января, в Калуге не будет электричества на окраине города. Это связано с ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 13:30 до 16:00:

ул. Карьерная, 1-12, 21б,

п. Муратовский щебзавод, 20-29.

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