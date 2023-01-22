На окраинах Калуги отключат электричество 25 января
В среду, 25 января, в Калуге не будет электричества на окраине города. Это связано с ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 13:30 до 16:00:
- ул. Карьерная, 1-12, 21б,
- п. Муратовский щебзавод, 20-29.
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