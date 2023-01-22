В Калуге улица Новая останется без электричества 23 января

В понедельник, 23 января, в Калуге часть улицы Новой будет без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе»

Свет отключат с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

ул. Новая, 25-45, 44-74.

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