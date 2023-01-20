В Калуге микрорайон Малиновка останется без воды 23 января

В понедельник, 23 января, в Калуге не будет холодной воды в микрорайоне Малиновка. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение запланировано с 9:00 до 14:00.

О подвозе воды коммунальщики пока ничего не сообщали.

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