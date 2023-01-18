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В Калуге восстановили отопление на 906 базе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2023 11:01 1 508
В Калуге восстановили отопление на 906 базе

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 17 января, в Калуге возникли проблемы с отоплением в микрорайоне 906 база. Утром в среду городская управа сообщила, что тепло удалось вернуть ночью.

- Теплоснабжение было восстановлено примерно к 12 ночи, - заявили в администрации.

Однако местные жители опасаются, что ситуация может повториться.

Калужанка Татьяна Толкачева рассказала подробнее о проблеме на странице губернатора в ВК.

- От центральной котельной (Гвардейская, 15а) отопление и горячая вода подаются на цтп (который расположен тоже на ул. Гвардейской), оттуда распределяется по домам, - пояснила она. - Раньше на цтп дежурили операторы, но осенью 2022 года цтп перевели в автоматический режим и операторов сократили. В итоге с ноября месяца начались проблемы с отоплением, давление то завышается, то проседает. Если стоит автоматика, почему такие проблемы, давление должно автоматически выравниваться. А это значит, либо оборудование не надлежащего качества, либо не отрегулировано должным образом. Может, с сокращением операторов поторопились? Платежи за отопление высокие, перерасчет за скачки давления нам никто делать не будет, так как в квартирах температура +18. Люди дополнительно отапливают квартиры разными способами (газ, обогреватели), и неизвестно чем это может закончится.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2023 11:01 1 508
Тэги: недвижимость отопление
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