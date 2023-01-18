Окраины Калуги останутся без электричества 19 января

В четверг, 19 января, деревни на окраине Калуги останутся без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с утра и до 17:00 в семи населенных пунктах:

Железняки,

Черносвитино,

Белая,

Михалева,

Карачево,

Трудовой,

Бабенки.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.