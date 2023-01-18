Окраины Калуги останутся без электричества 19 января
В четверг, 19 января, деревни на окраине Калуги останутся без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Света не будет с утра и до 17:00 в семи населенных пунктах:
- Железняки,
- Черносвитино,
- Белая,
- Михалева,
- Карачево,
- Трудовой,
- Бабенки.
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