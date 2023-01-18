В Калуге микрорайон остался без отопления

Вечером во вторник, 17 января, жительница Калуги пожаловалась в соцсетях на отсутствие отопления в микрорайоне 906 база.

Проблемы возникли на улицах Первых Коммунаров и Гвардейской.

- Ни одна служба информации не дает, отвечают, что они не в курсе, - рассказала калужанка. - Дежурному горуправы дозвониться невозможно, никто не берет трубку. По номеру 777112 ответил человек в полном неадеквате. В воскресенье целый день сидели без отопления и вот опять.

Ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Бригада «Калугатеплосети» выехала на место для выявления причины отсутствия теплоснабжения, - заявили в администрации.

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