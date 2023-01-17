В Калуге снесли опасный дом

В Калуге на улице Первомайской снесли заброшенный дом №48. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Здание находилось рядом со школой №8.

Как отметили в прокуратуре, заброшка представляла угрозу для детей.

Городская управа снесла дом по решению суда.

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