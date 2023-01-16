На четырех улицах в центре Калуги отключат воду 18 января

Как мы уже рассказывали, в среду, 18 января, в Калуге отключат воду в северной части города. Также в этот день без воды останутся и жители центра города, рассказали в водоканале.

Отключение связано с ремонтными работами. Воды не будет примерно сутки.

Отключение с 9:00 18 января до 9:00 19 января:

ул. Октябрьская (от ул. Добровольского до ул. Большевиков),

ул. Добровольского,

ул. Гоголя,

ул. Академика Королева (от ул. Октябрьская до ул. Гоголя), 2а.

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