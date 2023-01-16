На четырех улицах в центре Калуги отключат воду 18 января
Как мы уже рассказывали, в среду, 18 января, в Калуге отключат воду в северной части города. Также в этот день без воды останутся и жители центра города, рассказали в водоканале.
Отключение связано с ремонтными работами. Воды не будет примерно сутки.
Отключение с 9:00 18 января до 9:00 19 января:
- ул. Октябрьская (от ул. Добровольского до ул. Большевиков),
- ул. Добровольского,
- ул. Гоголя,
- ул. Академика Королева (от ул. Октябрьская до ул. Гоголя), 2а.
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