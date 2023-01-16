В Калужской области вернули отопление в жилые дома Козельска

В конце прошлой недели в Козельске удалось вернуть отопление в военный городок. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, сейчас управляющая компания отрабатывает заявки по развоздушиванию в жилом фонде.

- Аналогичные проблемы у нас были в военных городках Серпухов-15 и Наро-Фоминск-11, расположенных на территории Калужской области, - пояснил глава региона. - Договорились с Минобороны РФ о передаче коммунальной инфраструктуры в них в муниципальное ведение. Вложили средства в ее обновление. Жалоб по ним сейчас нет.

Как отметил Шапша, таким же образом можно поступить и с военным городком в Козельске. Соответствующее предложение направят министерству обороны России.

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